موعد مباراة إنتر ميلان ضد بارما في الدوري الإيطالي

السبت 27/يونيو/2020 - 06:00 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم


ينتظر عشاق الكرة مباراة نارية تجمع بين إنتر ميلان ونظيره بارما، غداً الأحد الموافق 28 يونيو الجاري، على ملعب إنيو تارديني، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز.

وابتعد النيراتزوري عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، بعدما سقط في فخ التعادل أمام ساسوولو، بثلاثة أهداف لكل فريق، ليرتفع بذلك الفارق بينه وبين المتصدر يوفنتوس ليصبح 8 نقاط، فيما يتبقى 10 جولات على نهاية الموسم.

وعلى الجانب الأخر يدخل البرنا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزاً ثميناً، على جنوى بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش 

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، فيما يتأتي البرما في المركز السابع برصيد 39 نقطة.

التشكيل المتوقع لإنتر ميلان:-

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: ستيفان دي فراي،  أليساندرو باستوني، دييجو جودين

خط الوسط: أشلي يونج، بورخا فاليرو، إريكسن، كريستيان، كاندريفا، باريلا

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز

التشكيل المتوقع لبارما:-

حراسة المرمى: سيبي

خط الدفاع: برونو ألفيش، ديرماكو، ريكاردو جاليولو، ماتيو دارميان

خط الوسط: يوراي كوتسكا،  أنتونيو باريلا، هيرناني

خط الهجوم: كورنيليوس، ديان كولوسيفسكي، جيرفينيو

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