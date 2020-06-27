خطوة جديدة تُقرب أشرف حكيمي من إنتر ميلان





اقترب اللاعب المغربي اشرف حكيمي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني والمعار لنادي بوروسيا دورتموند حتى نهاية الموسم الجاري من الانتقال إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ويسعى مسئولو فريق إنتر ميلان لضم أشرف حكيمي بعد طلب انطونيو كونتي مدرب الفريق التعاقد معه، حيث يرى المدرب الإيطالي بأن اللاعب المغربي سوف يكون إضافة كبيرة للنادي.





وأشارت بعض التقارير الإيطالية إلى أن إنتر ميلان سوف ينهي صفقة أشرف حكيمي بمبلغ 40 مليون يورو مع بعض المتغيرات.





ورفض كونتي تفعيل بند الشراء في عقد فيكتور موسيس من فريق تشيلسي بنهاية الموسم الجاري وعودته بعد انتهاء فترة الإعارة.



