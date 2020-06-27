موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي













يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق ليفربول يوم الخميس المقبل 2 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول :-





وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق مانشستر سيتي في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي :-





وتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة فريق مانشستر سيتي من تشيلسي في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، حيث يحتل الريدز في صدارة جدول الترتيب برصيد 86 نقطة وبفارق 23 نقطة عن فريق مانشستر سيتي.



