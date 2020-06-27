محمود علاء يحسم مصيره من الرحيل عن الزمالك





ذكرت تقارير صحفية أن محمود علاء نجم دفاع الزمالك والمنتخب الوطني تلقى في الفترة الأخيرة اتصالات من وكلاء اللاعبين لتسويقه في الدوريات الخليجية في الموسم المقبل ولكنه أغلق ملف رحيله عن القلعة البيضاء بعد تجديد عقده مع الفريق الأبيض حتى عام 2024 ليستمر محمود علاء مع ناديه في الموسم المقبل ومواصلة المساهمة مع زملائه في المنافسة على حصد البطولات على أن يكون دراسته لمسألة خوض تجربة فى الدوريات الخليجية عقب نهاية الموسم المقبل.





وقام محمود علاء برفض العروض من وكلاء اللاعبين لعدة أسباب أهمها الطموحات التى يرغب في تحقيقها مع الزمالك بالإضافة إلى رفض مجلس إدارة النادي الأبيض وإدارة كرة القدم في الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى مناقشة أي عروض قد تصل له بعد أن تم تجديد تعاقده وتعديله بالشكل الذي يتناسب مع مجهوده مع الفريق كما أنه بعد توقف النشاط الكروي في مختلف دول العالم سيحدث انخفاض في أسعار اللاعبين لذا سيتم تأجيل أي عروض احترافية للاعب حتى نهاية الموسم المقبل خاصة بعد أن كان اعلاء يحظى باهتمام من بعض الأندية الخليجية فى بداية الموسم الحالي ولكن النادي الأبيض فضل استمراره في صفوفه.





وقام مجلس إدارة الزمالك بإغلاق ملف تجديد محمود علاء نجم دفاع الفريق ليستمر عقده مع الفارس الأبيض حتى 2024 وذلك بكشف الستار حول عقده الجديد الذي حرص مرتضى منصور رئيس الزمالك على إظهاره بصورة رسمية دون الإعلان عن القيمة المالية الجديدة التي سيحصل عليها علاء.



