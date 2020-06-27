الأهلي يسرع مفاوضاته مع هيدرسيفيلد لضم رمضان صبحي





كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الأهلي كثفوا في الأيام الماضية مفاوضاتهم مع مسئولي هيدرسفيلد الأنجليزي من أجل شراء رمضان صبحي نجم هدرسفيلد المُعار إلى الأهلي بشكل نهائي وأن المفاوضات بين الطرفين دخلت مؤخراً مراحل متقدمة وقوية بسبب رغبة الأهلي في حسم مصير صبحي الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي.





ويطمح مسئولو الأهلي لحسم الصفقة لعدة أسباب على رأسها تنفيذ مطلب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر بالإبقاء على صبحي حتى ينتهي النادي من أحد الصفقات بشكل رسمي فضلاً عن أن التعاقد مع رمضان صبحي سيُحدد مصير صفقات أخرى في مركزه بعد أن حصل الأهلى على توقيع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب لكن الخلاف بين الناديين حول المقابل المالي تسبب في عدم حسم الصفقة حتى الأن بشكل رسمي.





ويرغب الأهلي في إنهاء صفقة التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي وتفاوض في الأيام الماضية بشأن مطالب النادي الأنجليزي المالية لاسيما وأن الأخير سبق وأعلن أنه ينتظر وصول عروض رسمية من أندية أوربية أبرزها من تركيا والبرتغال وإيطاليا الذين أبدت بعض الأندية فيها عن رغبتها في ضم صبحي.





ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات هامة وحاسمة في مصير صفقة رمضان صبحي الذي سبق وأعلن أنه سيستمر في صفوف الأهلي لو لم يتلقي عرضًا من دوري قوي في أوروبا.



