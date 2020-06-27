الأهلي يسرع مفاوضاته مع هيدرسيفيلد لضم رمضان صبحي
السبت 27/يونيو/2020 - 05:05 ص
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الأهلي كثفوا في الأيام الماضية مفاوضاتهم مع مسئولي هيدرسفيلد الأنجليزي من أجل شراء رمضان صبحي نجم هدرسفيلد المُعار إلى الأهلي بشكل نهائي وأن المفاوضات بين الطرفين دخلت مؤخراً مراحل متقدمة وقوية بسبب رغبة الأهلي في حسم مصير صبحي الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي.
ويطمح مسئولو الأهلي لحسم الصفقة لعدة أسباب على رأسها تنفيذ مطلب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر بالإبقاء على صبحي حتى ينتهي النادي من أحد الصفقات بشكل رسمي فضلاً عن أن التعاقد مع رمضان صبحي سيُحدد مصير صفقات أخرى في مركزه بعد أن حصل الأهلى على توقيع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب لكن الخلاف بين الناديين حول المقابل المالي تسبب في عدم حسم الصفقة حتى الأن بشكل رسمي.
ويرغب الأهلي في إنهاء صفقة التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي وتفاوض في الأيام الماضية بشأن مطالب النادي الأنجليزي المالية لاسيما وأن الأخير سبق وأعلن أنه ينتظر وصول عروض رسمية من أندية أوربية أبرزها من تركيا والبرتغال وإيطاليا الذين أبدت بعض الأندية فيها عن رغبتها في ضم صبحي.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات هامة وحاسمة في مصير صفقة رمضان صبحي الذي سبق وأعلن أنه سيستمر في صفوف الأهلي لو لم يتلقي عرضًا من دوري قوي في أوروبا.
وتواجد رمضان صبحي الأهلي مؤخرًا في تدريبات الفريق بنيو لوك جديد التي أقيمت على ملعب التتش لأول مرة منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.
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