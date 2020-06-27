بيراميدز يخطط لخطف هدف الزمالك

أكد محمد الخولي، نائب رئيس المصري، اليوم الجمعة، على أن نادي بيراميدز تواصل مع ادارة النادي حول الفلسطيني محمود وادي، مهاجم الفريق.





وقال الخولي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "استفسر مسؤولو بيراميدز عن موقف اللاعب، لكن دون عروض رسمية، ونفى ما تردد مؤخرا عن وجود مفاوضات رسمية، بين الزمالك وثنائي المصري، محمود وادي وكريم العراقي.



