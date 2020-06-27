بيراميدز يخطط لخطف هدف الزمالك

السبت 27/يونيو/2020 - 04:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد محمد الخولي، نائب رئيس المصري، اليوم الجمعة، على  أن نادي بيراميدز تواصل مع ادارة النادي  حول الفلسطيني محمود وادي، مهاجم الفريق.

وقال الخولي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "استفسر مسؤولو بيراميدز عن موقف اللاعب، لكن دون عروض رسمية، ونفى ما تردد مؤخرا عن وجود مفاوضات رسمية، بين الزمالك وثنائي المصري، محمود وادي وكريم العراقي.

وتابع: "هناك محاولات مكثفة لحل أزمة القيد، التي يعاني منها الفريق، وسيتم ذلك خلال الأيام المقبلة، مشيرا الي ان المصري سيواجه أزمات مالية، في حال استكمال الدوري، ستتمثل في تكاليف المعسكرات التي تسبق المباريات، وعدم قدرة النادي على تحمل ذلك، رغم تقديره لقرار الدولة بعودة المسابقة".

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