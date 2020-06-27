رينيه فايلر يستقر على عودة محمد شريف
السبت 27/يونيو/2020 - 04:53 ص
محمد جمال
يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم موقف لاعبيه المعارين والصفقات الجديدة والراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .
واستقر فايلر على عودة لاعب الأهلى محمد شريف والذي أعير لفريق انبي خلال الفترة الماضية وتألق خلال الموسم الجاري .
وسجل شريف مع الفريق البترولي 9 أهداف هذا الموسم مما جعل رينيه فايلر يرغب فى استعادته من أجل تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم .
ويذكر أن مازال موقف لاعب القلعة الحمراء رمضان صبحي لم يحسم حتي الأن بالبقاء أو الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد انتهاء اعارته من هيدرسفيلد تاون الانجليزي
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