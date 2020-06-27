رينيه فايلر يستقر على عودة محمد شريف

السبت 27/يونيو/2020 - 04:53 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم موقف لاعبيه المعارين والصفقات الجديدة والراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

واستقر فايلر على عودة لاعب الأهلى محمد شريف والذي أعير لفريق انبي خلال الفترة الماضية وتألق خلال الموسم الجاري .

وسجل شريف مع الفريق البترولي 9 أهداف هذا الموسم مما جعل رينيه فايلر يرغب فى استعادته من أجل تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم .

ويذكر أن مازال موقف لاعب القلعة الحمراء رمضان صبحي لم يحسم حتي الأن بالبقاء أو الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد انتهاء اعارته من هيدرسفيلد تاون الانجليزي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد شريف فايلر انتقالات صيفية الاهاي

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يشارك في قمة مصغرة لمناقشة قضية سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يوم

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 4 ساعات

الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ أقل من ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الهلال السعودي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

كيكي سيتين يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد بشأن صدارة الليجا

منذ أقل من ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

دبلوماسي سابق يكشف عن عرض قدمته مصر لإثيوبيا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أخر تطورات صفقة رمضان صبحي

ليس وليد أزارو.. عرض من الاتفاق السعودي لضم نجم الأهلي

فايلر يستقر على عودة محمد شريف

فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي

الأهلي ينفي التفاوض مع نجم مغربي

الأهلي يرفض رحيل لاعب الفريق

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

10:20 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!