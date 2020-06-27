رينيه فايلر يستقر على عودة محمد شريف

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم موقف لاعبيه المعارين والصفقات الجديدة والراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .





واستقر فايلر على عودة لاعب الأهلى محمد شريف والذي أعير لفريق انبي خلال الفترة الماضية وتألق خلال الموسم الجاري .





وسجل شريف مع الفريق البترولي 9 أهداف هذا الموسم مما جعل رينيه فايلر يرغب فى استعادته من أجل تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم .



