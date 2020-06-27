كيكي سيتين يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد بشأن صدارة الليجا

السبت 27/يونيو/2020 - 04:51 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تحدث كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، أنه لم يتلقى أي معلومات رسمية بشأن رحيل أرثر ميلو عن الفريق، وأن ريال مدريد سوف يتعثر خلال الجولات المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير التي أكدت حسم يوفنتوس انتقال أرثر ميلو، مقابل الاستغناء عن البوسني ميراليم بيانيتش.

وقال سيتين، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة سيلتا فيجو غدًا السبت:" ما زلت أعتمد على آرثر، وسوف يتدرب معنا اليوم وسيكون ضمن القائمة التي ستسافر لمواجهة سيلتا فيجو، وآمل ألا يتأثر بهذا الضجيج، وإذا لعب عليه أن يبذل قصارى جهده".

وتابع:" النادي لم يبلغني أن آرثر سيرحل، وحتى لو حدث ذلك، سيظل معنا بشكل طبيعي حتى المباراة الأخيرة من الموسم، وسأحاول إقناعه بأن يترك ذكرى جيدة".

وواصل:" منذ أن بدأت لعب كرة القدم، ثم أصبحت مدربًا، كانت الأمور كما هي، فأنا بالتأكيد أكون خارج الملعب، ولدي رأيي، والتحكيم هو جزء رئيسي من كرة القدم وسيظل هكذا".

وأتم:" ما زلت أعتقد أننا قادرون على الفوز، ومن الصعب على كل منا الفوز في كل المباريات المتبقية، وهم في لحظة جيدة في أشياء كثيرة، ونحن أيضًا، وآمل أن يتعثروا ونلحق بهم".

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