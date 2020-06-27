عاجل.. إصابة نجم الهلال السعودي بفيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 04:32 ص
بوابة الفجر
تعرض لاعب الهلال السعودي البيروفي أندريه كاريلو، للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك حسبما ذكرت تقارير صحفية سعودية منذ قليل.

ونشرت إحدي الصفحات المهتمة بأخبار الكرة السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خبر تعرض  البيروفي كاريلو نجم الزعيم للإصابة بفيروس كورونا.

وحقق الهلال إنجاز كبير نهاية  الموسم الماضي بالفوز بدوري أبطال آسيا لكرة القدم وذلك بعد غياب اقترب من العشرين عام. 

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استقر مسئولو الاتحاد السعودي لكرة القدم على عودة النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، يوم الرابع من شهر أغسطس المقبل، على أن تعود الأندية للتدريبات يوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري.


وكان قد لجأ اتحاد القدم السعودي إلى إقامة المباريات دون الحضور الجماهيري في البداية، ولكن بعد ذلك قرر إيقاف النشاط الرياضي في السعودية منتصف شهر مارس الماضي، خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


الدوري السعودي للمحترفين توقف عند الجولة 22، حيث لعب آخر لقاء بين الفيصلي والحزم والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين، يوم الثالث عشر من شهر مارس.


وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- الهلال برصيد 51 نقطة

2- النصر برصيد 45 نقطة

3- الوحدة برصيد 39 نقطة

4- الأهلي برصيد 37 نقطة

5- الفيصلي برصيد 34 نقطة

6-التعاون برصيد 32 نقطة

7- الرائد برصيد 32 نقطة

8- الشباب برصيد 31 نقطة

9- أبها برصيد 30 نقطة

10- الاتفاق برصيد 29 نقطة

11- الفيحاء برصيد 27 نقطة

12-الحزم برصيد 24 نقطة

13- اتحاد جدة برصيد 23 نقطة

14- الفتح برصيد 19 نقطة

15- ضمك برصيد 18 نقطة

16- العدالة برصيد 14 نقطة 

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