بعد حظر ثلاثة أشهر.. مقهى بـ"عزبة النخل" تستعد للعودة للعمل

تستعد المقاهى والمطاعم لاستئناف عملها وفتح أبو‎ابها أمام الجمهور، اليوم السبت، وذلك بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتخفيف إجراءات الحظر المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدسة "الفجر"، استعدادات أحد المقاهي بمنطقة عزبة النخل، قبل موعد فتحها رسميًا بساعات قليلة، بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.



وحرص أصحاب المقهى على إخراج الكراسي والتربيزات فى الشوارع وغسلها بالمياه والصابون لإزالة الأتربة وخيوط العنكبوت، كما حرصوا على غسيلها من الداخل والتجهيز لإعادة الفتح بنسبة إشغال 25٪ وفقا لقرار مجلس الوزراء.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.





ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.



ثم جاءت المادة الثانية حول دور العبادة، فنصت على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.



وحددت ضوابط عودة دور العبادة، وهي الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السُلطات المُختصة، والالتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، التي تضعها وزارة الأوقاف والسُلطات الدينية القائمة على دور العبادة، بحسب الأحوال، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.



أما المادة الثالثة فقد نصت على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت.