عمل غنائي جديد يجمع بين محمد رمضان وأحمد فهمي





أعلن النجم أحمد فهمي، عن تعاونه في عمل فني جديد يجمعه بالنجم محمد رمضان ، حيث نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق فهمي علي الصورة قائلا: "قريبًاط في تشويق منه للجمهور دون أن يعلن عن أي تفاصيل حول العمل المشترك.يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي، مسسلسل "أسود فاتح" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي غامض، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن منهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وأحمد الشامي وحسن عيد، وكان من المقرر عرض المسلسل خلال رمضان 2020 ولكنه تأجل بسبب كورونا.كما شارك رمضان مؤخرًا في مسلسل البرنس الذي شارك فيه العام الماضي ، والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا ، كما أعلن عن خوضه السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل "الإمبراطور " ، والذي يجسد من خلاله السيرة الذاتية للنجم الراحل أحمد زكي.