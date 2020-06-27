الأمل يدب في قلب ابنة رجاء الجداوي بشفاء والدتها مع أول صلاة فجر في المساجد

السبت 27/يونيو/2020 - 03:42 ص
بوابة الفجر

دب الأمل في قلب أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي باقتراب شفاء والدتها مع أول صلاة فجر بعد أكثر من 100 يوم مرت على تعليق الصلاة في المساجد بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وكتبت أميرة عبر حسابهاالرسمي بموقع "فيسبوك": "حي الصلاه حي علي الفلاح.. فرحانه بالاذان أوي".

وعبرت عن أملها بشفاء والدتها قائلة: "عقبال لما أفرح بشفاء أمي.. يارب اشفيها وارفع عنا الوباء والبلاء".

يذكر أن حالة الفنانة رجاء الجداوي الصحية تحسنت، عقب تدهورها الأيام الماضية وانتشار عدد من الشائعات بإنخفاض نسبة الأكسجين بالدم،وفقدانها الوعي.
 

أخبار تهمك

أستاذ بـ"هارفارد" يكشف عن طريقة سهلة لتفادي عدوى كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ ساعتين

شوبير يكشف مفاجأة بشأن تمديد عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يشارك في قمة مصغرة لمناقشة قضية سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يوم

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

تمت الصفقة.. نجم برشلونة إلى يوفنتوس

منذ حوالي 5 ساعات

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعة

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 17 ساعة

مكالمة هاتفية تثير الذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

10:20 م

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!