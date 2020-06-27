الأمل يدب في قلب ابنة رجاء الجداوي بشفاء والدتها مع أول صلاة فجر في المساجد







وكتبت أميرة عبر حسابهاالرسمي بموقع "فيسبوك": "حي الصلاه حي علي الفلاح.. فرحانه بالاذان أوي".

وعبرت عن أملها بشفاء والدتها قائلة: "عقبال لما أفرح بشفاء أمي.. يارب اشفيها وارفع عنا الوباء والبلاء".

يذكر أن حالة الفنانة رجاء الجداوي الصحية تحسنت، عقب تدهورها الأيام الماضية وانتشار عدد من الشائعات بإنخفاض نسبة الأكسجين بالدم،وفقدانها الوعي.



دب الأمل في قلب أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي باقتراب شفاء والدتها مع أول صلاة فجر بعد أكثر من 100 يوم مرت على تعليق الصلاة في المساجد بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد.