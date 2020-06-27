مجدي كامل يستعيد ذكرياته الفنية (فيديو)





استعاد الفنان مجدي كامل، ذكرياته بالأعمال التي شارك بها، حيث نشر فيديو عير صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وتضمن الفيديو صور من أعماله السينمائية والدرامية، كما علق قائلا: "ذكريات جميلة يارب توفيقك".ويعد آخر عمل شارك فيه مجدي كامل مسلسل البيت الكبير 3 والمسلسل بطولة لوسي،سوسن بدر، مجدي كامل،شريف باهر،طارق صبري،مجدي كامل، حجاج عبدالعظيم، طارق صبري، دنيا المصري، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.والجدير بالذكر أنَّ مجدي ُشارك مؤخرا في مسرحية" الملك لير"، والمسرحية بطولة يحيي الفخراني، أحمد فؤاد سليم،مجدى كامل،رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور،هبة مجدي، نضال الشافعي، أحمد عزمي،إخراج تامر كرم، ترجمة د. فاطمة موسى، ويقوم بأداء الموسيقي التصويرية الموسيقار مصطفى الحلواني، تصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.