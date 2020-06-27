هالاند يكشف عن رغبته في الموسم الجديد

السبت 27/يونيو/2020 - 03:38 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


تحدث المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، عن رغبته في الموسم الجديد في ظل ارتباط إسمه بالرحيل إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

تصريحات إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند

وتحدث المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، عن سعادته بالتواجد مع الفريق الألماني، عبر تصريحات صحفية اليوم الجمعة

وقال هالاند في تصريحات صحفية: "دورتموند هو أحد أكبر الأندية في العالم، وقد وقعت عقدًا طويل الأمد هنا، وكما قلت من قبل، لقد وصلت للتو إلى هنا، لذا فأنا لا أفكر في مغادرة النادي مرة أخرى، لا أفكر كثيرًا في المستقبل".

وأكمل مهاجم بروسيا دورتموند: "أعيش الوقت الحاضر، اخترت دورتموند مع اقتناع تام في الشتاء".

وأتم هالاند تصريحاته: "نحن في المرتبة الثانية وسعداء بها، ولكن بالطبع كنا نود إبقاء السباق مع بايرن مفتوحًا لفترة أطول".

أخبار تهمك

مكالمة هاتفية تثير الذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يوم

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ ساعتين

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تمت الصفقة.. نجم برشلونة إلى يوفنتوس

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة بشأن تمديد عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ بـ"هارفارد" يكشف عن طريقة سهلة لتفادي عدوى كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يشارك في قمة مصغرة لمناقشة قضية سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

10:20 م

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!