بـ"الكمامة".. إقامة أول صلاة فجر جماعة بعد رفع الحظر جزئيًا (صور)

أدى المصريون منذ دقائق، أول صلاة فجر جماعة، بعد فتح المساجد ورفع الحظر عن البلاد جزئيًا، وظهر المصلون في تباعد وارتداء للكمامة، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي أعلنها مجلس الوزراء.





وانطلق فجر اليوم، أول آذان بالصيغة القديمة، وهي صيغة "حي على الصلاة حي على الفلاح"، بدون "وصلوا في رحالكم"، التي كانت قد أعلنت عنها وزارة الأوقاف بعد بدء جائحة كورونا، وغلق المساجد.





وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.





ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.

ثم جاءت المادة الثانية حول دور العبادة، فنصت على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.





وحددت ضوابط عودة دور العبادة، وهي الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السُلطات المُختصة، والالتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، التي تضعها وزارة الأوقاف والسُلطات الدينية القائمة على دور العبادة، بحسب الأحوال، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.





أما المادة الثالثة فقد نصت على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت.



