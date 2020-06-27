ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 27/يونيو/2020 - 04:13 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نشرت الفنانة ساندي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصورة مرتدية تيشرت أبيض ونسقت معه بنطلون چينز أزرق ، وتركت شعرها منسدلا ، وعلقت على الصورة قائلة : أن تكون محبوبا بعمق من قبل شخص يمنحك القوة ، بينما تخب شخصا ما يمنحك الشجاعة العميقة .

يذكر أن آخر أعمال ساندي، أغنية "بطولة في روايه"، وهي الأغنية السادسة من البوم "اتنين في واحده"، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ساندي" مطربة مصرية قدمت العديد من الأعمال الغنائية منها لسة صغيرة، كل ما أقرب، حلوة جدا، قد التحدي، أحسن من كتير، حب.

وشاركت "ساندي" في عدة أعمال فنية منها عيش حياتك، خطة جيمي.

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