شاهد.. أول صلاة فجر بمسجد أبوالعباس بالإسكندرية (فيديو)

السبت 27/يونيو/2020 - 03:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية، قبل قليل، بثا مباشرًا لإقامة شعائر صلاة الفجر من داخل مسجد أبوالعباس المرسي، بعد توقف دام ١٠٠ يوم، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية. 


ويأتي ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات لفتح دور العبادة تدريجيا بدءا من اليوم، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مسئولي شركة نهضة مصر بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم دور العبادة (المساجد والكنائس) علي مستوي المحافظة، وذلك استعدادا لفتح دور العبادة تدريجيا بدءا من اليوم  السبت وقبل استئناف استقبال المواطنين بها للحفاظ علي سلامتهم. 

وقامت شركة نهضة مصر المنوط بها رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، بعمل حملات مكبرة لتطهير وتعقيم دور العبادة من الداخل والخارج علي مستوي المحافظة وذلك بمعدات وأدوات الشركة.

ووضعت وزارة الأوقاف شروط لفتح المساجد، والتى تم اعتمادها وتعميمها على المديريات، وهي: "عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، عدم فتح دور المناسبات، عدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية، عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، عدم فتح مصليات السيدات، عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة".

وشملت الضوابط أيضًا: "تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، عدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف، فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، والإقامة عقب الأذان مباشرة، غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق، فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات إلا في حالة الضرورة القصوى، ضرورة ارتداء المصلين للكمامة، اصطحاب سجادة صلاة شخصية، وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، متابعة التطهير والتعقيم المستمر، الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وفى حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا.

وكان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عددا من قرارات اللجنة التي تتضمن الفتح التدريجي للأوضاع في البلاد، ابتداء من السبت.

وشملت القرارات: "إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية الخاصة بـ25% من طاقتها الاستيعابية، غلق جميع المحال الساعة 9 مساء، والمطاعم والمقاهي 10 مساء، إلغاء حظر التجول عدا وسائل النقل الجماعي تبدأ العمل في الرابعة صباحا وتستمر حتى منتصف الليل، فتح دور العبادة لأداء الصلاوات اليومية، واستمرار تعليق الصلاوات الأسبوعية".

كما شملت القرارات: "السماح بفتح المنشآت الثقافية والمسارح ودور السينما بـ25% من طاقتها الاستيعابية، استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة منعا للتدكس، استمرار تعليق دور المناسبات".

واكد رئيس الوزراء أن جميع تلك القرارات تخضع للتقييم وفقا للوضع الوبائي في مصر، وأن المخالفة في تطبيق الإجراءات الاحترازية تعرض المنشأة للغلق الفوري.

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