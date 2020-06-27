بعد عرض الحلقة الأولى.. مسلسل "السيد خطأ" يتصدر تريند جوجل

السبت 27/يونيو/2020 - 03:30 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

تصدر المسلسل التركي "السيد خطأ" قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرض الحلقة الأولى عبر شاشات التلفزيون، حيث ذلك أول عرض له في الوطن العربي.

مسلسل "السيد خطأ" تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول أوزغور وهو شخصية حرة لا تؤمن بالحب إلى أن يرى إيزجي ويقع في غرامها دون أن يدرك ذلك، وتتحول شخصيته تمامًا، وبعد ذلك يحدث لهما الكثير من معارك الحب المضحكة.

المسلسل من بطولة النجم جان يامان، والممثلة اوزجى غوريل، والممثلة التركية فاطمة توبتاش، والممثل التركى زونجولداك، وسيتم عرضه حصريًا على شاشة قناة Fox التركية.

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