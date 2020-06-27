ابن الفنانة ديما بياعة يعاني من مرض خطير













أكدت الفنانة السورية ديما بياعة، أن نجلها يعاني من مرض خطير، في الجهاز المناعي وذلك منذ فترة طويلة ويتلقى العلاج.وأضافت خلال لقائها في برنامج "the" "ابني عنده مرض مناعي اسمه "كورونز" هو بياخد "حقن" عشان تنزله المناعة لان المناعة عنده مفرطة غير الأشخاص التانين ف أي "فيروس" بيلقطه بيبقي صعب عليه".وتابعت "ديما": "أنا ما بخلي حد لا يفوت عندي على البيت حتى لا يختلط بحد وهو ملتزم بغرفته، عشان كدة خايفة عليه وتبعده عن هذه القصص لا أننا لا ناقصين".