شاهد.. صور توثق آخر لحظات تطبيق الحظر في مصر

السبت 27/يونيو/2020 - 02:48 ص
آخر لحظات تطبيق الحظر
آخر لحظات تطبيق الحظر
الفجر
حصلت بوابة الفجر، على عدد من الصور التي توثق آخر ساعات الحظر في مصر، بعد قرارات الحكومة بتطبيق خطة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد كشف عن مواعيد الحظر الجديدة بداية من السبت المقبل الموافق  27/6/2020، في مؤتمر صحفي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد "مدبولي"، أن مواعيد عمل وسائل النقل العام ستكون من 12:00 مساء حتى الرابعة 4:00 فجرا، مع فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية وتعليق أداء صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم غلق المحال التجارية والمولات بداية من التاسعة مساء بدلا من السادسة مساء والمطاعم والمقاهى من العاشرة مساء بنسبة 25 % دون نارجيلة (شيشة).

ومن جهته، قال رئيس مجلس الوزراء إن جائحة كورونا ظرف شديد القسوة ونحن كحكومة نعرف إمكانياتنا وما لدينا وما ينقصنا، ونعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، للسيطرة على فيروس كورونا.
شاهد.. صور توثق آخر لحظات تطبيق الحظر في مصر
شاهد.. صور توثق آخر لحظات تطبيق الحظر في مصر
شاهد.. صور توثق آخر لحظات تطبيق الحظر في مصر
شاهد.. صور توثق آخر لحظات تطبيق الحظر في مصر
شاهد.. صور توثق آخر لحظات تطبيق الحظر في مصر
شاهد.. صور توثق آخر لحظات تطبيق الحظر في مصر
شاهد.. صور توثق آخر لحظات تطبيق الحظر في مصر
شاهد.. صور توثق آخر لحظات تطبيق الحظر في مصر

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