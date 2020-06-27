بعد الإعلان عن الجزء الثاني.. الجمهور: "إزاي غبي منه فيه من غير عم ضبش؟!"







الغريب في وجود جزء ثاني من فيلم "غبي منه فيه" هو وفاة معظم الأبطال الأساسية للفيلم وهم النجم حسن حسني صاحب شخصية " ضبش" و الفنان طلعت زكريا صاحب شخصية " نصة" و الفنان سعيد طرابيك والد نيللي كريم في الفيلم، لذلك استغرب الكثير من قرار منتج الفيلم بإنتاج الجزء الثاني خاصة أن العناصر الأساسية في الفيلم رحلت عن عالمنا.



وتساءل الجمهور عن كيفية انتاج جزء ثاني للفيلم بدون "عم ضبش"، فمن الصعب أن يجسد أخر شخصية الراحل حسن حسني، وذلك أحزن الجمهور، لأن الإعلان جاء بعد وفاته بأقل من شهر.



فيلم غبي منه فيه تدور أحداثه حول يشعر سلطان باليأس من تحقيق حلمه بالزواج من حبيبته سامية التي أعطى له والدها مهلة شهر واحد كي يعد خلاله بيت الزوجية، فتعرف سامية على زوج خالتها ضبش، والذي يشركه في سرقاته لمساعدته، لكنه يوقعه في المتاعب بسبب غبائه الشديد.

أثار الإعلان وجود جزء ثاني من فيلم "غبي منه فيه بطولة النجم هاني رمزي، جدلًا بين الجمهور وذلك بعد 16 عامًا على إنتاج الجزء الأول.