بعد الإعلان عن الجزء الثاني.. الجمهور: "إزاي غبي منه فيه من غير عم ضبش؟!"

السبت 27/يونيو/2020 - 02:47 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

أثار الإعلان وجود جزء ثاني من فيلم "غبي منه فيه بطولة النجم هاني رمزي، جدلًا بين الجمهور وذلك بعد 16 عامًا على إنتاج الجزء الأول.

الغريب في وجود جزء ثاني من فيلم "غبي منه فيه" هو وفاة معظم الأبطال الأساسية للفيلم وهم النجم حسن حسني صاحب شخصية " ضبش" و الفنان طلعت زكريا صاحب شخصية " نصة" و الفنان سعيد طرابيك والد نيللي كريم في الفيلم، لذلك استغرب الكثير من قرار منتج الفيلم بإنتاج الجزء الثاني خاصة أن العناصر الأساسية في الفيلم رحلت عن عالمنا.

وتساءل الجمهور عن كيفية انتاج جزء ثاني للفيلم بدون "عم ضبش"، فمن الصعب أن يجسد أخر شخصية الراحل حسن حسني، وذلك أحزن الجمهور، لأن الإعلان جاء بعد وفاته بأقل من شهر.

فيلم غبي منه فيه تدور أحداثه حول يشعر سلطان باليأس من تحقيق حلمه بالزواج من حبيبته سامية التي أعطى له والدها مهلة شهر واحد كي يعد خلاله بيت الزوجية، فتعرف سامية على زوج خالتها ضبش، والذي يشركه في سرقاته لمساعدته، لكنه يوقعه في المتاعب بسبب غبائه الشديد.

أخبار تهمك

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. السيسي يشارك في قمة مصغرة لمناقشة قضية سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يوم

مفاجأة.. فايلر يتخذ قرارًا صادمًا بشأن بادجي

منذ حوالي 3 ساعات

الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن تمديد عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تمت الصفقة.. نجم برشلونة إلى يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ أقل من ساعة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ بـ"هارفارد" يكشف عن طريقة سهلة لتفادي عدوى كورونا (فيديو)

منذ ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:16 ص

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

12:56 ص

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

10:20 م

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

01:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!