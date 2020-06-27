شريف دسوقي: "كاملة أبو ذكري رئيسة دولة المبدعين".. وهذا سبب مشاركتي في "بـ 100 وش"









وأشار إلى أنه عمل كثيرًا على تأهيل نفسه، حتى يثبت نجاحه في الأعمال الفنية التي خاضها مؤخرا، عمل على تمثيل عددا من الأدوار المختلفة منذ فترات بعيدة".



وأضاف" أن ترشيحه الأخير في مسلسل "بـ100 وش"، جاء بعدما شاهدته "أبوذكري"، يؤدي دور في فيلم "ليل خارجي" واعجبت به جدا،مؤكدًا انه شارك في عدة ورش تمثيل خارج مصر.









أشاد الفنان شريف الدسوقي، بالمنتجة كاملة أبو ذكري، التي أثرت الشاشة بأعمالها التي قدمت خلال مشوارها الفني، كما أنه وصفها بـ"رئيسة دولة المبدعين".وقال شريف دسوقي خلال لقائه في برنامج "3 ستات" إنه شاهد فيلم "ملك وكتابة" أحد أعمال كاملة الإخراجية 200 مرة، موضحًا أنه من أكثر الأعمال التي يحبها.