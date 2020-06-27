بعد اكتساح ليتشي.. موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الكالتشيو

السبت 27/يونيو/2020 - 02:20 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تمكن نادي يوفنتوس من تحقيق الفوز على نظيره ليتشي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

افتتح التسجيل لمصلحة يوفنتوس النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 56، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 62، ثم عزز جونزالو هيجواين النتيجة لمصلحة البيانكونيري في الدقيقة 83، قبل أن يختتم الهولندي ماتياس دي ليخت رباعية السيدة العجوز في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد يوفنتوس عند النقطة 69، يحتل بها صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد ليتشي عند النقطة 25، يحتل بها المركز الثامن عشر.

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الكالتشيو

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس نظيره جنوى، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

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