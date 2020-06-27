تغير صادم في شكل بطل مسلسل "فريحة" (صورة)

السبت 27/يونيو/2020 - 02:17 ص
بوابة الفجر

تداول رواد مواقع التواصل صورة للفنان التركي شاتاي ألسوي الذي عرف في العالم العربي بلقب بطل مسلسل "فريحة". 

وتم نشر الصورة على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" لتفاجئ الكثير من المتابعين.

وفيها ظهر النجم وهو يجلس في مكان بحري حيث بدا بمظهر لم يألفه معجبوه إذ اعتمد الشعر الطويل نسبياً وغير المسرح مع الذقن. وأشار معظم هؤلاء إلى أن شكله تغير كثيراً ورأى بعضهم أنه فقد وسامته وفق (مجلة لها).

ومما كتب في التعليقات على أحد الحسابات: "قبل شاتاي والحين هولي شت واي" و"وين راحت الأناقة والجسم الحلو والوسامة ما عرفتو والله" و"يا ساتر وش فيه متختخ كذا؟" و"الحجر وعمايله".


تغير صادم في شكل بطل مسلسل "فريحة" (صورة)
تغير صادم في شكل بطل مسلسل "فريحة" (صورة)

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