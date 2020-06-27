ما وراء الأرقام.. إنجازات كلوب بمساعدة الفراعنة لا تتوقف

كشف تقارير صحفية، عن دخول الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، التاريخ بعد التتويج بلقب البريميرليج.





وأكدت شبكة "أوبتا للإحصائيات"، أن كلوب بات أول مدرب ألماني يفوز بلقب الدوري في اثنين من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث فاز بلقب الدوري الألماني مرتين مع بوروسيا دورتموند في موسمي 2010-2011 و2011-2012.

وأوضحت الشبكة أن المفارقة، في تتويج كلوب بالتتويجات، تعود لوجود لاعب مصري في الفريق المتوج تحت قيادته سواء مع دورتموند أو الريدز.

ويتواجد محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول هذا الموسم، بينما كان مواطنه محمد زيدان ضمن تشكيلة دورتموند المتوجة بلقب البوندسليجا مرتين متتاليتين.



