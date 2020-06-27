ما وراء الأرقام.. إنجازات كلوب بمساعدة الفراعنة لا تتوقف

السبت 27/يونيو/2020 - 02:06 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
كشف تقارير صحفية، عن دخول الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، التاريخ بعد التتويج بلقب البريميرليج.

وأكدت شبكة "أوبتا للإحصائيات"، أن كلوب بات أول مدرب ألماني يفوز بلقب الدوري في اثنين من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث فاز بلقب الدوري الألماني مرتين مع بوروسيا دورتموند في موسمي 2010-2011 و2011-2012.
 
وأوضحت الشبكة أن المفارقة، في تتويج كلوب بالتتويجات، تعود لوجود لاعب مصري في الفريق المتوج تحت قيادته سواء مع دورتموند أو الريدز.
 
ويتواجد محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول هذا الموسم، بينما كان مواطنه محمد زيدان ضمن تشكيلة دورتموند المتوجة بلقب البوندسليجا مرتين متتاليتين.

وتوج ليفربول بمسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، قبل 7 جولات من النهاية وبفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي، صاحب الوصافة، يعد غياب دام أكثر من 30 عامًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول يتوج بالدوري ليفربول البطل كلوب

أخبار تهمك

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يشارك في قمة مصغرة لمناقشة قضية سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يوم

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف مفاجأة بشأن تمديد عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ بـ"هارفارد" يكشف عن طريقة سهلة لتفادي عدوى كورونا (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ نصف ساعة

تمت الصفقة.. نجم برشلونة إلى يوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. فايلر يتخذ قرارًا صادمًا بشأن بادجي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

لعنة الـ7 نهائيات.. هل يفك يورجن كلوب نحسه في عام 2019؟

ليفربول VS مانشستر سيتي .. يورجن كلوب يتفوق على جوارديولا في إنجلترا ويتعادلان بألمانيا (تقرير)

كلوب يحقق رقما قياسيا جديد غير مسبوق في تاريخه التدريبي

كلوب يسجل رقما مميزا في دوري أبطال أوروبا

فوز تشيلسي على أرسنال = خسارة يورجن كلوب لأبطال أوروبا

ليفربول "لا يُهزم" أرقام قياسية للريدز هذا الموسم

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

10:20 م

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!