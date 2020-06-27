لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية
السبت 27/يونيو/2020 - 01:59 ص
محمد الصو
كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف ثنائي الفريق من العودة للتدريبات الجماعية، وأخر تطورات إصابتهم.
وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اقتراب محمد محمود وحمدي فتحي ثنائي الفريق، من العودة خلال الأيام المقبلة.
وأكد عبدالحفيظ، أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق أصبح جاهز بنسبة كبيرة للعودة إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة غضروف الركبة.
وأضاف مدير الكرة بالنادي: "اللاعب يؤدي في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة".
وتابع: "حمدي فتحي سيكون جاهزا للتواجد بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع علي الأكثر".
وأردف: "بالنسبة للاعب محمد محمود، فسيحتاج إلى ما يقرب من 3 أسابيع للعودة مرة أخرى، بعد اقتراب تعافيه من إصابة الرباط الصليبي".
واختتم: "الثنائي خضع لفحص طبي أكد تحسن حالتهم واقترابهم من إعلان الجاهزية والمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق".
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