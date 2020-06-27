لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

السبت 27/يونيو/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف ثنائي الفريق من العودة للتدريبات الجماعية، وأخر تطورات إصابتهم.

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اقتراب محمد محمود وحمدي فتحي ثنائي الفريق، من العودة خلال الأيام المقبلة.

وأكد عبدالحفيظ، أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق أصبح جاهز بنسبة كبيرة للعودة إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة غضروف الركبة.

وأضاف مدير الكرة بالنادي:  "اللاعب يؤدي في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة".

وتابع: "حمدي فتحي سيكون جاهزا للتواجد بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع علي الأكثر".

وأردف: "بالنسبة للاعب محمد محمود، فسيحتاج إلى ما يقرب من 3 أسابيع للعودة مرة أخرى، بعد اقتراب تعافيه من إصابة الرباط الصليبي".

واختتم: "الثنائي خضع لفحص طبي أكد تحسن حالتهم واقترابهم من إعلان الجاهزية والمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق".

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