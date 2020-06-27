كارتيرون: تركيزنا مُنصب على دوري أبطال أفريقيا.. وأتواصل دائمًا مع اللاعبين

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أنه يرفض فكرة عودة المسابقة المحلية وضغط المبارايات للعديد من الاسباب من أهمها صعوبة تحضير اللاعبين لمباريات دوري أبطال إفريقيا في حال ضغط المباريات في الدوري العام.









وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "سنركز على بطولتي إفريقيا والدوري العام، لأننا محترفون، لكن في ظل هذا التركيز سيكون صعب للغاية التحضير لأي بطولة منهم إذا واجهنا ضغط مباريات في البطولة المحلية".





وأضاف "نحن على تواصل دائم ومتابعين اللاعبين منذ بداية الأزمة، ولكن التدريبات المنزلية لا تغني عن التدريبات الجماعية أو المباريات الودية أو الرسمية، سنبدأ باختبارات فيروس كورونا وعمل المسحة الطبية، وبعدها سنستغرق ما لا يقل عن 10 أيام تدريبات على مسافات وبعدها ننتقل إلى التدريبات الجماعية".





وأتم: "سعيد للغاية بالتجديد لكيان مثل نادي الزمالك الذي يملك رئيس نادي ولاعبين على أعلى مستوى".



