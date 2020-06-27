جاستن بيبر يرفع دعوى تشهير.. ويطلب 20 مليون دولار

السبت 27/يونيو/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
رويترز

رفع مغني البوب الكندي جاستن بيبر دعوى تشهير ضد امرأتين اتهمتاه بسوء السلوك الجنسي مطالبا بتعويض بقيمة 20 مليون دولار.

ورفع مغني البوب الشاب الدعوى القضائية أمام محكمة لوس أنجليس العليا يوم الخميس بعد أن كتب على تويتر في وقت سابق هذا الأسبوع أن الادعاء بأنه اعتدى جنسيا على امرأة عام 2014 هو أمر ”مستحيل من الناحية الواقعية“.

وقالت المرأة، التي عرفت نفسها باسم دانييل دون الكشف عن هويتها، في تغريدة على تويتر حُذفت منذ ذلك الحين إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل بيبر في فندق في أوستن بولاية تكساس الأمريكية في التاسع من مارس آذار 2014.

أما المرأة الأخرى، التي عرفت نفسها باسم كادي، فقالت على تويتر أيضا إنها تعرضت للاعتداء من بيبر في غرفة فندق بمدينة نيويورك في مايو أيار عام 2015.

ووصفت الدعوى القضائية الاتهامات التي وجهتها المرأتان بأنها ”أكاذيب ملفقة وشائنة“، مطالبة بإقامة محاكمة أمام هيئة محلفين وتعويض بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لبيبر عما لحق به من أضرار.

ولم يتسن الاتصال بأي من المرأتين يوم الجمعة للتعليق، كما لم يرد ممثلو بيبر على طلبات بالتعليق على الدعوى القضائية.

ووجهت اتهامات إلى مئات الرجال في مجالات الترفيه والأعمال والرياضة والسياسة بسوء السلوك الجنسي منذ أن تحولت حركة (مي تو) إلى قوة ثقافية فاعلة عام 2017.

وسطع نجم بيبر (26 عاما) عندما كان في الثالثة عشر، وأصبح واحدا من أكثر المغنين شعبية في العالم.



أخبار تهمك

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن تمديد عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يشارك في قمة مصغرة لمناقشة قضية سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ بـ"هارفارد" يكشف عن طريقة سهلة لتفادي عدوى كورونا (فيديو)

منذ 43 دقيقة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. فايلر يتخذ قرارًا صادمًا بشأن بادجي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يوم

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تمت الصفقة.. نجم برشلونة إلى يوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

10:20 م

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!