طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

السبت 27/يونيو/2020 - 06:16 ص
شيرين غالب
شيرين غالب
هدير حمزة
تلقي المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمستشار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بلاغا من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد شيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة، مطالبا بمنعها من السفر خارج البلاد.

وقال "سمير" في بلاغه: "يبدو أن السير عكس التيار أمر يروق للمبلغ ضدها نقيبة أطباء القاهرة للأسف والتي تسير على خطى رفيقة الدرب منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقًا، في متابعة سياسة مهاجمة الدولة ليس فقط من أجل تحقيق مصلحة عامة، أو مساعدة الدولة في المرور من أزمة جامحة عرفت بفيروس كورونا، ولكن سقطت ورقة التوت من على المبلغ ضدها، وانكشف وجهها الحقيقي في هذا الوقت الكارثي الذي كان يفترض عليها أن تبذل قصارى جهدها للمحافظة على صحة المريض؛ والذي تسهر عليه كل أجهزة الدولة، وتعمل من أجل تحقيقها ليل نهار وتكرس كل إمكانياتها البشرية والمادية والمعنوية، للحفاظ على حياة المواطن وبث الطمأنينة في نفوس الناس، حماية لهم وللدولة واقتصادها في الوقت الذي انهارت فيه العديد من الدول".

مطالب بالحظر الكلي
واتهم مقدم البلاغ، نقيبة أطباء القاهرة، بأنها تحرض الأطباء، لأنها دأبت "منذ انتشار الجائحة على إتباع سياسة الهدم وليس البناء والعمل على مطالبة الدولة بضرورة تنفيذ الحظر الكلي من أجل السيطرة على الفيروس"، لافتا إلى أن كل الدول التي اتبعت سياسة الإغلاق الكلي لم تسيطر على الفيروس، مثل الصين التي بدأت منها الجائحة.

وتابع، أن نقيبة أطباء القاهرة، بررت دعوتها لتنفيذ الحظر الكلي، بالحفاظ على حياة الأطباء، موضحا: "في جميع الأحوال الاقتصاد متهالك على الرغم في وقت كانت الدولة تتخذ الإجراءات المشددة خلال أيام العيد ومنحت المواطنين أسبوعًا كاملًا أجازة ومنعت الخروج وأغلقت كافة المرافق فالدولة لا تنتظر مخاطبات وشو النقيبة المبلغ ضدها لاتخاذ قراراتها لكنها تعمل علي حماية مواطنيها وجيشه الأبيض".

وشن مقدم البلاغ، هجوما لاذعا على المبلغ ضدها، لافتا إلى أنها نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقول: "سؤال محير هل المدن الجامعية ستستقبل المرضى ولا الطلبة في شهر يوليو ولا الفيروس هيمشي في نص شهر يوليو علشان يكون علي الطلاب بعدما ينقصها امتحانات الثانوية".

"صبري" يتهمها بـ"الخيانة العظمى"
ولفت إلى أن نقيبة أطباء القاهرة "تدرك تمامًا خطورة هذه المطالبات وإنها تنفيذ وتسير على نهج قطيع خرفان الجماعة الإرهابية التي تؤجج مشاعر الطلاب ضد الدولة وإظهارها بأنها لا تهتم بحياة الطلاب، إن هذا المسلك وهذا الأسلوب (...) الفج الذي تسلكه المبلغ ضدها يشكل أركان جريمة الخيانة العظمى وذلك أن هناك وباء يجتاح العالم من ناحية وتعمد نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة والاستقواء بل واستدعاء الخارج للتدخل بالشأن المصري" -حسب قوله-.

وطالب صبري، بصفة عاجلة إصدار أمر بإدراج اسم المبلغ ضدها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وإصدار الأمر بضبطها وإحضارها للتحقيق في هذا البلاغ وتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة مع التمسك بأن كل هذه الجرائم تقع كذلك تحت نطاق التجريم في قانون الطوارئ.

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