طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

تلقي المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمستشار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بلاغا من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد شيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة، مطالبا بمنعها من السفر خارج البلاد.





وقال "سمير" في بلاغه: "يبدو أن السير عكس التيار أمر يروق للمبلغ ضدها نقيبة أطباء القاهرة للأسف والتي تسير على خطى رفيقة الدرب منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقًا، في متابعة سياسة مهاجمة الدولة ليس فقط من أجل تحقيق مصلحة عامة، أو مساعدة الدولة في المرور من أزمة جامحة عرفت بفيروس كورونا، ولكن سقطت ورقة التوت من على المبلغ ضدها، وانكشف وجهها الحقيقي في هذا الوقت الكارثي الذي كان يفترض عليها أن تبذل قصارى جهدها للمحافظة على صحة المريض؛ والذي تسهر عليه كل أجهزة الدولة، وتعمل من أجل تحقيقها ليل نهار وتكرس كل إمكانياتها البشرية والمادية والمعنوية، للحفاظ على حياة المواطن وبث الطمأنينة في نفوس الناس، حماية لهم وللدولة واقتصادها في الوقت الذي انهارت فيه العديد من الدول".





مطالب بالحظر الكلي

واتهم مقدم البلاغ، نقيبة أطباء القاهرة، بأنها تحرض الأطباء، لأنها دأبت " منذ انتشار الجائحة على إتباع سياسة الهدم وليس البناء والعمل على مطالبة الدولة بضرورة تنفيذ الحظر الكلي من أجل السيطرة على الفيروس"، لافتا إلى أن كل الدول التي اتبعت سياسة الإغلاق الكلي لم تسيطر على الفيروس، مثل الصين التي بدأت منها الجائحة.





وتابع، أن نقيبة أطباء القاهرة، بررت دعوتها لتنفيذ الحظر الكلي، بالحفاظ على حياة الأطباء، موضحا: " في جميع الأحوال الاقتصاد متهالك على الرغم في وقت كانت الدولة تتخذ الإجراءات المشددة خلال أيام العيد ومنحت المواطنين أسبوعًا كاملًا أجازة ومنعت الخروج وأغلقت كافة المرافق فالدولة لا تنتظر مخاطبات وشو النقيبة المبلغ ضدها لاتخاذ قراراتها لكنها تعمل علي حماية مواطنيها وجيشه الأبيض".