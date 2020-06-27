أستاذ بجامعة هارفارد يكشف أدق وسيلة للتعامل مع كورونا بمصر

قاد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد، فريقًا عربيًا في أبحاث تتوصل إلى قياس السكر دون وخز وبدائل الأنسولين.





وأوضح "حمدي"، خلال لقاء خاص عبر سكايب مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه كلما زادت نسبة خسارة الوزن لدى مرضى السكر، كلما تحسنت صحته وقدرته على التعامل مع السكر دون أعراض جانبية.





وأشار إلى أنه إذا فقد مريض السكر 10% من وزنه لن يشكو من أي أمراض مصاحبة للمرض، لافتًا إلى أن السكر والضغط والكوليسترول أمراض ترتبط بالوزن بنسبة كبيرة جدًا.





وعن فيروس كورونا، أكد الدكتور أسامة حمدي، أن التباعد الاجتماعي أصح وأدق وسيلة لتفادي العدوى بفيروس كورونا في مصر.





وأوضح أستاذ السكري بجامعة هارفارد، أن ارتداء الكمامة أو ما يوازيها من أقمشة على الفم أو الأنف كافي للوقاية في أماكن التجمعات.



