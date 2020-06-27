أستاذ بجامعة هارفارد يكشف أدق وسيلة للتعامل مع كورونا بمصر

السبت 27/يونيو/2020 - 09:12 ص
كورونا
كورونا
أمنية فوزي
قاد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد، فريقًا عربيًا في أبحاث تتوصل إلى قياس السكر دون وخز وبدائل الأنسولين.

وأوضح "حمدي"، خلال لقاء خاص عبر سكايب مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه كلما زادت نسبة خسارة الوزن لدى مرضى السكر، كلما تحسنت صحته وقدرته على التعامل مع السكر دون أعراض جانبية.

وأشار إلى أنه إذا فقد مريض السكر 10% من وزنه لن يشكو من أي أمراض مصاحبة للمرض، لافتًا إلى أن السكر والضغط والكوليسترول أمراض ترتبط بالوزن بنسبة كبيرة جدًا.

وعن فيروس كورونا، أكد الدكتور أسامة حمدي، أن التباعد الاجتماعي أصح وأدق وسيلة لتفادي العدوى بفيروس كورونا في مصر.

وأوضح أستاذ السكري بجامعة هارفارد، أن ارتداء الكمامة أو ما يوازيها من أقمشة على الفم أو الأنف كافي للوقاية في أماكن التجمعات.

تسجيل 1625 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 87 حالة جديدة

وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 62755 و2620 حالة وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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