خبير يكشف تطورات جديدة في أزمة سد النهضة

قال هاني رسلان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إنه من المتوقع أن يطالب مجلس الأمن مصر والسودان وإثيوبيا بعودة المفاوضات حول قضية سد النهضة.





وأضاف "رسلان"، خلال مدخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه من المتوقع أن يصدر الاتحاد الإفريقي توصيات خاصة بأزمة سد النهضة.





وأشار إلى أن هناك ضغوط الآن على الجانب الإثيوبي للتوصل لحل مناسب لقضية سد النهضة، متابعًا: "مضي إثيوبيا في هذا الطريق المتعنت سيضر بالمصالح المائية في المنطقة"، مؤكدًا أن أزمة سد النهضة ستنتهي بتنفيذ وثيقة واشنطن.





وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تقوم بمجهودات واضحة لمواجهة كافة التعديات المقامة على المجارى المائية ومجرى نهر النيل للقضاء عليها بشكل كامل.





وأضاف "عبد العاطى"، أن هناك تشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمواجهة التعديات في مهدها، مع استمرار إزالة التعديات علي كل منافع الرى وتحويل المتعدين إلى جهات التحقيق.





وأشار إلى أن هناك تعاون بين أجهزة الوزارة فيما يخص التعديات، حيث يتم رصد التغيرات التى تطرأ على مجرى نهر النيل وفرعيه بالأقمار الصناعية والإستشعار عن بُعد وذلك من خلال التنسيق والتعاون قطاع حماية النيل ومركز المعلومات بقطاع التخطيط بالوزارة.





ويأتي اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، والحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.



