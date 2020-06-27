"أكتر واحدة 2020 راضية عنها".. وصلة رقص لفيفي عبده تتسبب في سخرية جمهورها





وعلقت على الفيديو قائلة "الأغنية دي رقصت عليها في الساحل الشمالي.. وتحياتي للمطربة أحلام".



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع فيديو رقص فيديو عبده، وجاءت لها العديد من التعليقات الساخرة، حيث قال لها أحد الجمهور "فوت وموت من الضحك"، بينما علق اخر قائلا "أكتر واحدة 2020 راضية عنها".



يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مسلسل" الغجر "الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019 وشاركتها في البطولة حورية فرغلي.

ظهرت الفنانة فيفي عبده، وهي ترقص على أغنية الفنانة الخليجية أحلام، موجه لها التحية وذلك بالساحل الشمالي.وظهرت فيفي عبده، ترتدي جلباب بلون تركواز، وقامت بنشرها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".