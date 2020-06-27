مريض وجاء للعلاج.. تفاصيل جديدة في انتحار شاب يمني بفيصل

كشفت التحقيقات، عن تفاصيل واقعة انتحار شاب يمني من الطابق التاسع من شرفة منزل، بأحد عقارات شارع الأربعيني بفيصل بالجيزة، أن الشاب يدعى عبدالعزيز الحالمي، يبلغ من العمر ٢٣ عامًا، مغترب هو وشقيقه بالقاهرة، ولا يتواجد أحد من أسرتهما لأنهما مغتربين بالولايات المتحدة الأمريكية.





وأفادت التحقيقات، أن الشاب ألقى نفسه من الطابق التاسع، لأنه يعاني من مرض نفسى، نافية وجود شبهة أن أخيه هو الذي دفعه من الشرفة، بالإضافة إلى أن المجني عليه كان دائم الشجار مع أخيه نتيجة لمرضه، وذلك حسب ما أفاد به شهود العيان.





بداية الواقعة تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا مفاده وجود متوفى بشارع فيصل وبالانتقال والفحص عثر على جثة مواطن يمنى وبعمل التحريات دلت على أنه أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق التاسع بسبب معاناته من مرض نفسى.





السفارة اليمنية تكشف تفاصيل واقعة الانتحار

وقالت السفارة اليمنية في القاهرة في بيان لها: تابعت سفارة بلادنا في جمهورية مصر العربية حادثة انتحار المواطن اليمني عبدالعزيز محمد عبدالجليل صالح الحالمي، من أبناء محافظة إب، يحمل جواز سفر رقم ٠٦٤٢٥٧٨٢ صادر من صنعاء بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٥م، والذي توفي نتيجة سقوطه من الشقة التي كان يقطنها بالدور التاسع في شارع فيصل بالجيزة.





وإذ تعرب السفارة عن عميق أسفها لوفاة المواطن اليمني المذكور بياناته أعلاه، فإن نود توضيح ملابسات وتفاصيل الحادثة وهي كالتالي: أنه في تمام الساعة الثانية والنصف تلقت السفارة بلاغًا من أحد المواطنين اليمنيين يفيد فيه بوفاة مواطن يمني نتيجة سقوطه من إحدى العمائر السكنية في شارع الفيصل وعلى الفور تحرك المختصون بالسفارة إلى موقع الحادث وتواصلوا مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية التي قامت بإجراءاتها المعتادة في مثل هذه الحالات.





وبعد التحقيقات الرسمية وبالعودة إلى السجل الطبي للمواطن المتوفى، اتضح بأنه كان يعاني من مرض نفسي مزمن وقد وصل إلى مصر للعلاج رفقة أخيه سام بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠١٨م، أي قبل ما يزيد عن عامين، وقضوا الفترة الماضية في مصر من أجل متابعة العلاج وبعض الإجراءات الأخرى المتعلقة بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا صحة مطلقًا لما تمت إثارته في مواقع التواصل الاجتماعي بأن المتوفى كان أحد العالقين اليمنيين في مصر أو أنه قد قام بإجراء فحص الـ PCR لغرض العودة.



