موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

السبت 27/يونيو/2020 - 01:11 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستضيف نادي سيلتا فيجو نظيره برشلونة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة سيلتا فيجو أمام برشلونة، على أرضية ملعب بالايدوس.

يسعى برشلونة لاقتناص الثلاث نقاط من أجل اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، من ريال مدريد والذي يتصدر بفارق المواجهات المباشرة.

موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.

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