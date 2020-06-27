نجم مانشستر سيتي يوجه تحذيراً لليفربول

وجه نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تحذيراً لفريق ليفربول، في أعقاب تتويج الأخير ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً أمس الخميس.









وانتزع ليفربول لقب البريمييرليج بالأمس، بالفوز بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما بملعب ستامفورد بريدج، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وحذر كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي، ليفربول، من أن فريقه ينوي استعادة اللقب خلال الموسم المقبل.









وقال ووكر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كانت ليلة مؤلمة لنا، لكننا نؤكد احترامنا وتهانينا لليفربول، للحصول على لقب الدوري الإنجليزي".









وتابع: "سنعود أقوى خلال الموسم المقبل، ونعتزم استعادة اللقب".









وأتم: "رفع لقب البريمييرليج شعورٌ رائع، نتطلع للموسم المقبل".







