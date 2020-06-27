وفاة أول فنان عربي بفيروس "كورونا"





أعلنت نقابة المهن التمثيلية في العراق عن وفاة الفنان مناف طالب، نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" المنتشر في العالم.وكتبت النقابة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مناف طالب، والذي وافته المنية، في تمام الساعة الرابعة من عصر الجمعة (26 حزيران 2020) سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان».يشار إلي أن الفنان مناف طالب، هو أول فنان عربي يتوفى بسبب فيروس كورونا، حيث انه كان أعلن عن إصابته به منذ فترة طويلة وكان يعاني منه.