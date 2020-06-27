شاهد.. "الباز": "استلفت ثمن ولادة زوجتي.. والدنيا اتسدت في وشي"

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إنه رفض العمل معلما للكيمياء، معقبا: "أخدت دكتوراه وعملت أبحاث وتعلمت على يد أعظم أساتذة.. وفي الآخر أقبل وظيفة وأخد 12 جنيه، مش عايزها".



وأشار "الباز"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه عندما رفض وظيفة معلم الكيمياء، لم يكن أمامه أي وظيفة أخرى، وزوجته كانت حامل، معقبا: "دخلي كان صفر، واستلفت 35 جنيه تكاليف عملية ولادة زوجتي"، ولما الدنيا اتسدت في وشي اضطريت أمشي".



وكشف الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، أنه كان يحلم في صغره أن يكون جراح مخ، معلقا: "كنت بشرح سمك، وضفادع"، ولكن مجموع درجاته في الثانوية العامة لم يمكنه من الالتحاق بكلية الطب.



يذكر أن فاروق الباز ولد في 2 يناير 1938 في مدينة الزقازيق وهو عالم مصري أمريكي عمل في وكالة ناسا للمساعدة في التخطيط للاستكشاف الجيولوجي للقمر، كاختيار مواقع الهبوط لبعثات أبولو وتدريب رواد الفضاء على اختيار عينات مناسبة من تربة القمر وإحضارها إلى الأرض للتحليل والدراسة.



فاروق الباز متزوج ولديه أربع بنات وست أحفاد. هو أخو أسامة الباز، المستشار الأعلى للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. حاليًا، يشغل الباز منصب أستاذ البحث العلمي ومدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، في بوسطن بماساتشوستس. كما أنه أستاذ مساعد للجيولوجيا في جامعة عين شمس في القاهرة بمصر.



هو عضو في مجلس الثقات في مؤسسة الجمعية الجيولوجية الأمريكية في بولدر بكولورادو، وعضو في مجلس القادة في مؤسسة البحث والتطوير المدني للدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي السابق "سي آر دي إف جلوبال"، وهو عضو في الأكاديمية الأمريكية الوطنية للهندسة في واشنطن.



ولد في حضن أسرة بسيطة الحال في الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية بعد ما انتقل إليها والده لظروف عمله من قرية طوخ الأقلام بمدينة السنبلاوين وهى إحدى مدن محافظة الدقهلية.



حصل على شهادة بكالوريوس (كيمياء - جيولوجيا) في عام 1958 م من جامعة عين شمس بمصر. ثم نال شهادة الماجستير في الجيولوجيا عام 1961 م من معهد المناجم وعلم الفلزات بميسوري.

