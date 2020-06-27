"رمى نفسه من الدور التاسع".. انتحار شاب يمني الجنسية بفيصل

السبت 27/يونيو/2020 - 12:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
انتحر شاب يمني الجنسية، يعيش في أحد العقارات بشارع فيصل، غرب محافظة الجيزة، عن طريق إلقاء نفسه من الطابق التاسع، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بسقوط شاب من علو بأحد العقارات بشارع فيصل، غرب المحافظة.

كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بإنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة، وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة تبين أن المتوفي يدعي "عبدالعزيز. م. ع. ص"، 23 سنة، يمني الجنسية، كان يقيم بشقة سكنية بالطابق التاسع، بأحد العقارات بشارع فيصل، رفقة شقيقه "سام".

وبينت التحريات إلى أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي، وحضر إلى البلاد في عام 2018 للعلاج رفقة أخيه سام، وقضيا الفترة الماضية في مصر لمتابعة العلاج وبعض الإجراءات الأخرى المتعلقة بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وصباح اليوم اقدم على الانتحار عن طريق إلقاء نفسه من الشقة سكنهما بالطابق التاسع.

وجري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، نفي أن المنتحر من ضمن اليمنيين العالقين في مصر، نظرا لتوقف حركة الطيران، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار عدوى فيروس كورونا، نافيا أيضا، بأنه كان يعاني من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

اقرأ أيضا.. الاعتداء على طفلة سودانية الجنسية
وفي وقت سابق، اعتدى مسجل خطر وصديقه على طفلة سودانية الجنسية، بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من سوداني الجنسية، بتغيب ابنته في ظروف غامضة.

كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحريات العقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن سائق توك توك "مسجل خطر"، وصديقه، خطفا ابنة المبلغ عمرها 14 سنة، وإحتججزاها ثم تعديا عليها جنسيا، وضربها أحدهما بـ"موس، في وجهها.

وتوصلت الجهود إلى تحديد هويتهما ومكانهما وأعدت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة غرب الجيزة وتمكنت من القبض عليهما وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاجراءات طفلة سودانية شاب يمني بوابة الفجر انتحار الفجر

أخبار تهمك

عاجل .. صندوق النقد الدولي يوافق على صرف قرض جديد لمصر

منذ حوالي 4 ساعات

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن تمديد عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. فايلر يتخذ قرارًا صادمًا بشأن بادجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ 41 دقيقة

كارتيرون يرفض رحيل الزجاجي عن الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

تمت الصفقة.. نجم برشلونة إلى يوفنتوس

منذ ساعتين

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يوم

تفاصيل جديدة في مفاوضات تجديد عقد فايلر مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نجم مانشستر سيتي يوجه تحذيراً لليفربول

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. السيسي يشارك في قمة مصغرة لمناقشة قضية سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

لمعايرته على بشرته السمراء.. سوداني يطعن عامل في بولاق الدكرور

أمن الجيزة يستكمل تحرياته حول طعن سوداني لعامل.. والسبب "صادم"

شاب يقتل زوجته في بولاق الدكرور

"ضرب ابنه على وشه وقتله".. صاحب "جيم" يطعن حارس عقار بالهرم

"الرائحة الكريهة" تقود للعثور على جثة سيدة داخل شقتها بالعمرانية

بـ"الأوناش".. انتشال جثة شخص من ترعة في العمرانية (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:20 م

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

12:56 ص

تمت الصفقة.. نجم برشلونة إلى يوفنتوس

11:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!