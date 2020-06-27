"رمى نفسه من الدور التاسع".. انتحار شاب يمني الجنسية بفيصل

انتحر شاب يمني الجنسية، يعيش في أحد العقارات بشارع فيصل، غرب محافظة الجيزة، عن طريق إلقاء نفسه من الطابق التاسع، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بسقوط شاب من علو بأحد العقارات بشارع فيصل، غرب المحافظة.





كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بإنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة، وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة تبين أن المتوفي يدعي "عبدالعزيز. م. ع. ص"، 23 سنة، يمني الجنسية، كان يقيم بشقة سكنية بالطابق التاسع، بأحد العقارات بشارع فيصل، رفقة شقيقه "سام".





وبينت التحريات إلى أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي، وحضر إلى البلاد في عام 2018 للعلاج رفقة أخيه سام، وقضيا الفترة الماضية في مصر لمتابعة العلاج وبعض الإجراءات الأخرى المتعلقة بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وصباح اليوم اقدم على الانتحار عن طريق إلقاء نفسه من الشقة سكنهما بالطابق التاسع.





وجري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، نفي أن المنتحر من ضمن اليمنيين العالقين في مصر، نظرا لتوقف حركة الطيران، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار عدوى فيروس كورونا، نافيا أيضا، بأنه كان يعاني من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





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وفي وقت سابق، اعتدى مسجل خطر وصديقه على طفلة سودانية الجنسية، بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من سوداني الجنسية، بتغيب ابنته في ظروف غامضة.





كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحريات العقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن سائق توك توك "مسجل خطر"، وصديقه، خطفا ابنة المبلغ عمرها 14 سنة، وإحتججزاها ثم تعديا عليها جنسيا، وضربها أحدهما بـ"موس، في وجهها.



