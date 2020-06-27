بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )

السبت 27/يونيو/2020 - 07:51 ص
الكنيسة الكلدانية
الكنيسة الكلدانية
حازم رفعت
أعلنت الكنيسة الكلدانية للكاثوليك بمصر، ترتيب وتنظيم دخول المصلين داخل الكنيسة خلال صلوات القداسات.

وأوضحت بعض الصور التي حصلت عليها بوابة الفجر، أن الكنيسة وضعت أرقاما معينة لكل مقعد، فضلا عن وجود إرشادات لتحديد المسافات بين كل مُصل وآخر على أن تكون المسافة بينهما مترًا.

واستعدت الكنيسة لبدء صلوات القداسات من الغد السبت متخذة كل الإجراءات الاحترازية المشددة مع وضع المطهرات وبوابة التعقيم.

القبطية الكاثوليكية توصي باتباع الإجراءات
من جانبها، أوصت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، جميع الكهنة والرهبان والراهبات وكل المؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بإتباع التوصيات الصادرة في المرحلة الراهنة والعودة من جديد لصلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، بدء من السبت المقبل ما لم تستجد أمور أخرى طارئة، علي يتفضل الآباء الكهنة بالتنسيق مع مجلس الكنيسة بالحفاظ.

وشددت الكنيسة في بيان لها، الثلاثاء، على ضرورة أن يكون الحضور وقت القداس لا يتجاوز 25 % من سعة الكنيسة، مع مراعاة أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.

وأكد مجمع أباء السينودس الكاثوليكي على أن المشاركة في قداس الأحد هي وصية ملزمة، ولكن مراعاة لهذه الظروف الاستثنائية، وتجاوبا مع قرارات مجلس الوزراء الصادرة اليوم يتوقف الاحتفال بالقداسات بحضور المؤمنين يومي الجمعة والأحد، على أن يحتفل الآباء الكهنة –كلٌّ حسب ظروف رعيته وبالتنسيق مع مطران الإيبارشية- بالقداس مرة أو مرتين يوميا، وذلك لإعطاء فرصة حضور القداس الإلهي لكافة المؤمنين ووقايتهم من أي عدوى ممكنة، خلال أيام الأسبوع عدا الجمعة والأحد.

كما يلتزم الآباء الكهنة وكافة المؤمنين باتباع كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالأشخاص والأماكن، وذلك حرصا على سلامة الجميع.

ونوهت الكنيسة بأنها تعي جيدا بشأن المناولة بالماستير وتقليدها المُستَلم، لكنها في هذا الظروف الاستثنائية فقط، تصرح بأن يضع الأب الكاهن المناولة للمؤمن في يده، على ينتظر الأب الكاهن حتى يتأكد أن المؤمن قد تناولها مباشرة في فمه، علي أن يمتنع الآباء الكهنة، في هذه الفترة الاستثنائية فقط، عن مناولة الأطفال دون 6 سنوات.

وأضافت: العودة من جديد لصلوات الجنازات والاحتفال بالخطوبات والأكاليل والمعموديات على ألاّ يتجاوز الحضور في الكنيسة 25 % من سعتها، على أن يكون هناك فاصلا بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات. يتم تعليق كل الاجتماعات الأسبوعية والأنشطة والنوادي الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار أخر. وسوف تقوم الكنيسة بتنظيم مؤتمرات روحية تعليمية في الفترة الصيفية على وسائل التواصل الاجتماعي.
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )
بـ"الأرقام".. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تستعد لعودة الصلاة ( صور )

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاجراءات قرارات مجلس الوزراء اليوم بوابة الفجر الماستير الفجر

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الهلال السعودي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 18 ساعة

كيكي سيتين يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد بشأن صدارة الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب انتهاء مباريات اليوم الجمعة

منذ ساعة

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 4 ساعات

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يوم

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يشارك في قمة مصغرة لمناقشة قضية سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

رغم تعليق الفعاليات الدينية.. الكلدانية تفتح أبوابها لممارسة "سر الاعتراف"

الكاثوليكية: إلغاء احتفالات عيد القيامة.. والتبرع بـ2 مليون جنيه لـ"تحيا مصر"

'القومي لأسر الشهداء' يُهنئ قداسة البابا والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

الكاثوليكية تسمح بإقامة الأفراح في الكنيسة بشروط

متحدث الكاثوليكية عن السماح بإقامة الأكاليل في الكنائس: تم اتخاذه بعد دراسة

كاهن كنيسة قبة الهواء يقترح إجراءات للتعايش مع كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

10:20 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!