حكيمي يترك قرار مستقبله بيد ريال مدريد

السبت 27/يونيو/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
قرر المغربي أشرف حكيمي نجم نادي ريال مدريد الإسباني والعار إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني ترك أمر مستقبله الفترة القادمة بيد إدارة الفريق الملكي.

وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني أن حكيمي قرر بنسبة ٩٠٪ ألا يعود إلى صفوف نادي ريال مدريد عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري ولكنه سيترك النادي يختار الفريق الأنسب له في الموسم القادم.

وأشار البرنامج إلى أن نادي ريال مدريد كان قد أكد من قبل أنه لا يمانع في بيع أشرف حكيمي في نهاية الموسم الجاري ولكن مقابل ٦٠ مليون يورو.

وأكد البرنامج أنه يوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع حكيمي في الميركاتو الصيفي المقبل أبرزها نادي إنتر ميلان وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

وتنتهي إعارة أشرف حكيمي مع نادي بوروسيا دورتموند بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وكان النادي الألماني قد طلب تجديد إعارته لموسم أخر.

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