كارتيرون يرفض رحيل الزجاجي عن الزمالك

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل مصطفى فتحي نجم نادي الزمالك عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض للتعاقد مع مصطفى فتحي في نهاية الموسم الجاري أغلبها كانت من الدوري السعودي والدوري الإماراتي.





ولكن رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك نهائيا فكرة رحيل مصطفى فتحي عن الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأكد كارتيرون إلى إدارة الفارس الأبيض على تمسكه الشديد بمصطفى فتحي ومستواه الفني وأنه ينوي الاعتماد عليه بشكل كبير في الموسم القادم.



