يوسف الشريف يفاجئ جمهوره بالكشف عن اسمه الحقيقي

السبت 27/يونيو/2020 - 12:59 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
روان هيثم

فاجئ الفنان يوسف الشريف، جمهوره بأن اسمه الحقيقي ليس يوسف الشريف وإنما مجرد اسم شهرة.

وقال يوسف الشريف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" قائلاً: "اسمي الحقيقي محمد إسماعيل،  مش يوسف الشريف، ويوسف الشريف ده اسم الشهرة والعمل الفني فقط".

يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.


قصة "النهاية"
تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال "النهاية"
شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.


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