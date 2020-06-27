بعد نجاحه في رمضان.. "خط الخير" لعمرو الليثي على "راديو مصر" الأحد من كل أسبوع





ويذكر أن البرنامج مستمر فى رسم البسمة على شفاه كل محتاج ، حيث قدم مساعدات لآلاف الحالات خلال شهر رمضان ، ومساعدة 2640 حالة زواج يتيمات ودعمهم بكل مستلزمات الزواج، و إجراء 180 عملية قلب ، بالإضافة إلى تركيب أكثر من 95 طرف صناعى .





وتأتي فكرة البرنامج تماشيا مع الأحداث والظروف الراهنة جراء انتشار مرض الكورونا، وتداعياته على الأسر غير القادرة، من خلال تقديم الأعمال الخيرية من خلال التواصل مع المستمعين ومتابعي البرنامج.





ودور البرنامج خدمي في مساعدة الغرامات وأصحاب الديون، ومساعدة الأسر غير القادرة، ودعم العمالة اليومية المؤقتة، وتجهيز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتجهيز العرائس، و إجراء العمليات الطبية





يذاع البرنامج الاحد من كل اسبوع ويستقبل مكالمات المستمعين على الهواء، وفي حال تعذر استقبال مكالمات الهواء، يوجد خط شكاوى مسجل يترك المستمع شكوته، ومن ثم يتواصل البرنامج معه .



