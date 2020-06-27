بعد نجاحه في رمضان.. "خط الخير" لعمرو الليثي على "راديو مصر" الأحد من كل أسبوع

السبت 27/يونيو/2020 - 12:37 ص
بوابة الفجر

قررت شبكة راديو مصر استمرار إذاعة برنامج خط الخير في الدورة البرامجية الجديدة، بعد نجاح حلقات برنامج " خط الخير " للإعلامى عمرو الليثي، بإذاعة راديو مصر خلال شهر رمضان الماضى ووسط تفاعل كبير من المستمعين وتقديم آلاف المساعدات والمشروعات الخيرية 

وتقرر إذاعة أولى حلقاته فى الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، " الأحد " من كل أسبوع فى الثالثة عصراً والإعادة الاثنين 12 ظهراً

ويذكر أن البرنامج مستمر فى رسم البسمة على شفاه كل محتاج ، حيث قدم مساعدات لآلاف الحالات خلال شهر رمضان ، ومساعدة 2640 حالة زواج يتيمات ودعمهم بكل مستلزمات الزواج، و إجراء 180 عملية قلب ، بالإضافة إلى تركيب أكثر من 95 طرف صناعى .

وتأتي فكرة البرنامج تماشيا مع الأحداث والظروف الراهنة جراء انتشار مرض الكورونا، وتداعياته على الأسر غير القادرة، من خلال تقديم الأعمال الخيرية من خلال التواصل مع المستمعين ومتابعي البرنامج.

ودور البرنامج خدمي في مساعدة الغرامات وأصحاب الديون، ومساعدة الأسر غير القادرة، ودعم العمالة اليومية المؤقتة، وتجهيز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتجهيز العرائس، و إجراء العمليات الطبية

يذاع البرنامج الاحد من كل اسبوع ويستقبل مكالمات المستمعين على الهواء، وفي حال تعذر استقبال مكالمات الهواء، يوجد خط شكاوى مسجل يترك المستمع شكوته، ومن ثم يتواصل البرنامج معه .


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