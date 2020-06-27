ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على ليتشي

أفتتح فريق يوفنتوس مباريات الجولة 28 من الدوري الإيطالي، بفوز ساحق على ضيفه ليتشي برباعية دون رد، في اللقاء الذي شهده ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.





بعد شوط سلبي، سجل نجم يوفنتوس باولو ديبالا الهدف الأول في الدقيقة 53، وعزز التقدم كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

أضاف جونزالو هيجوايين الهدف الثالث في الدقيقة 83، وأتبعه ماتياس دي ليخت في الدقيقة 85.

بهذا الفوز، عزز يوفنتوس صدارته للكالتشيو برصيد 69 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام لاتيسو، بينما تجمد رصيد ليتشي عند النقطة 25 في المركز الثامن عشر، ويصبح ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي.





1- يوفنتوس 69 نقطة.





2- لاتسيو 62 نقطة.





3- إنتر ميلان 58 نقطة.





4- أتالانتا 54 نقطة.





5- روما 48 نقطة.





6- نابولي 42 نقطة.





7- بارما 39 نقطة.





8- ميلان 39 نقطة.





9- هيلاس فيرونا 38 نقطة.





10- كالياري 35 نقطة.





11- بولونيا 34 نقطة.





12- ساسولو 33 نقطة.





13- فيورنتينا 31 نقطة.





14- تورينو 31 نقطة.





15- أودينيزي 28 نقطة.





16- سامبدوريا 26 نقطة.





17- جنوى 25 نقطة.





18- ليتشي 25 نقطة.





19- سبال 18 نقطة.





20- بريشيا 17 نقطة.



