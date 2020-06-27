متحف الإسكندرية يعلن فتح أبوابه للجمهور.. اعرف شروط الزيارة (صور)

أعلن متحف آثار الإسكندرية القومي، فتح أبوابه لاستقبال الزائرين اعتبارًا من اليوم السبت ٢٧ يونيو، موضحا في بيان له: "يستطيع الراغبين في زيارة المتحف التواجد خلال مواعيد العمل الرسمية من ٩ صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا".



وأكد البيان، أن للزيارة عدة شروط وهي: يسمح لعدد محدود فقط من الزوار بالتواجد داخل المتحف في الوقت نفسه وذلك حفاظًا على التباعد الإجتماعي لمواجهة فيروس كورونا، ويتوجب على الزوار اتباع جميع التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية للحفاظ على سلامة الزوار والعاملين بالمتحف وهي:

على جميع الزوار ارتداء الكمامات والقفازات عند تواجدهم في المتحف.

تعقيم الحقائب والمتعلقات الشخصية للزوار.

عدم لمس الأسطح وفتارين العرض.

المحافظة على مسافة آمنة بينه وبين الزوار الآخرين والعاملين في المتحف.



ضوابط زيارة المواقع الأثرية

هذا، واعتمدت الوزارة، عددًا من الضوابط لزيارة المواقع والمتاحف الأثرية، لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم، فى ضوء الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية التى أقرتها لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي كالتالي:

- تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.

- قياس درجة حرارة العاملين بها يوميًا والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

- وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

- توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين.

- الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

- توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

- الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط).



ضوابط بالنسبة للأفواج السياحية والرحلات

-عدم تجاوز عدد الفوج السياحي ٢٥ فردًا (لحين إشعار آخر)، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع التزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

- قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.

-مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية، مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة كالتالي:

٢٠٠ زائر ساعة بالمتحف المصري بالتحرير، و١٠٠ زائر الساعة بالمتاحف الأخرى.

١٠ – ١٥ زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).

-التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى ٤٨ ساعة، على ألَا يزيد العدد بالرحلة عن ١٥ فرد مع كل مشرف، وعدم السماح بأكثر من ٥ رحلات في اليوم الواحد.