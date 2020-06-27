في حيرة بسبب "كورونا".. ياسر جلال في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

السبت 27/يونيو/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

يحرص الفنان ياسر جلال، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر ياسر جلال عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له، ظهر فيها وكأنه في حيرة وعلق قائلاً "وأنا بفكر الكورونا هتنتهي أمتي".

من ناحية أخرى يخضع النجم ياسر جلال، لتدريبات خاصة من أجل التحضير لشخصية القائد الإسلامي "خالد بن الوليد"، حيث يخضع لتدريبات قتالية بالأسلحة التي كانت مستخدمة في ذلك التوقيت مثل السيف والرمح، على الأرض وفوق ظهر الخيل.

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال الدرامية كان مسلسل "الفتوة" الذي عرض رمضان الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته مي عمر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولى، أحمد خليل.

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