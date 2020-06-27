محافظ الإسكندرية: فتح الشواطئ بعد نجاح تجربة الـ25 % (فيديو)

السبت 27/يونيو/2020 - 07:45 ص
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
داليا الحسين
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الحياة الطبيعية في المحال والمطاعم والمقاهي ستبدأ غدًا وفقا لقرارات مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه من الصعب تطبيق الحظر الكامل؛ حرصًا على العمالة غير المنتظمة.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على قناة المصرية الأولى، مساء الجمعة أن المقاهي والمطاعم ستطبق نسبة الإشغال لا تتعدى 25%، و"الكافيهات" والمطاعم، مساحتها كبيرة وبالتالي يمكن تطبيق تلك النسبة بسهوله، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات على أصحاب الأماكن المخالفة.

وتابع محافظة الإسكندرية: "سنسمح بفتح الشواطئ بعد نجاح تجربة الـ 25%"، مشيرًا إلى أن الشواطئ الخاصة سمح بها لأنه يسهل التحكم فيها وتطبيق الإجراءات الوقائية عن الشواطئ العامة، وحال نجاح تلك التجربة ستفتح جميع الشواطىء.

كانت قد أعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان لها، أنها ستقوم ببث مباشر من داخل مسجد أبو العباس المرسى لإقامة شعائر صلاة فجر غدا السبت بعد توقف دام 100 يوم، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفتح دور العبادة تدريجيا بدءا من غدا وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم دور العبادة (المساجد والكنائس) على مستوى المحافظة وذلك استعدادا لفتح دور العبادة تدريجيا بدءا من غدا السبت وقبل استئناف استقبال المواطنين بها للحفاظ على سلامتهم، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

وشهدت محافظة الإسكندرية، استعدادات مكثفة، استعدادا لإعادة تشغيل دور العبادة، واستقبال المصلين بدءا من غد السبت، وفق قرارات مجلس الوزراء.

آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد
إلى ذلك، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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معدلات الإصابة لاجراءات فتح دور العبادة تعقيم دور العبادة بوابة الفجر الفجر الصحة العالمية

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