حكومة الصومال تؤيد قرار المملكة بشأن حج هذا العام

نوهت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الصومالية، اليوم الجمعة، بقرار المملكة حول إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.





وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه نظرًا لما يشهده العالم من تفشي جائحة كورونا " كوفيد19 "، وطبقًا لعدد الوفيات التي بلغت قرابة نصف مليون وعدد المصابين بالفيروس الذي تجاوز 7 ملايين مصاب في العالم، وانطلاقًا من القرار الذي اتخذه المملكة حيال عدم إمكانية الحج لحجاج الخارج بسبب تفشي كورونا، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الصومالية ممثلة عن حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية تؤيد هذا القرار.



