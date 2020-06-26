حكومة الصومال تؤيد قرار المملكة بشأن حج هذا العام
الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:48 م
الفجر السعودي
نوهت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الصومالية، اليوم الجمعة، بقرار المملكة حول إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه نظرًا لما يشهده العالم من تفشي جائحة كورونا " كوفيد19 "، وطبقًا لعدد الوفيات التي بلغت قرابة نصف مليون وعدد المصابين بالفيروس الذي تجاوز 7 ملايين مصاب في العالم، وانطلاقًا من القرار الذي اتخذه المملكة حيال عدم إمكانية الحج لحجاج الخارج بسبب تفشي كورونا، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الصومالية ممثلة عن حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية تؤيد هذا القرار.
ويشهد الحج هذا العام عدة إجراءات استثنائية ومشددة، في ظل تفشي وباء كورونا في أغلب دول العالم، وإصابة ما يزيد عن 8 مليون شخص، حيث نظمت المملكة العربية السعودية، مؤتمرا، الثلاثاء، لتوضيح خطة حج عام 2020 ميلاديًا وعام 1441 هجريًا والشروط التي يجب أن تتوفر في الراغب في أداء فريضة الحج والفئات الممنوعة من الحج هذا العام.
وترصد بوابة "الفجر" التفاصيل في السطور التالية:
تتخذ المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية استثنائية في أداء فريضة الحج هذا العام 2020 للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لضمان سلامة صحة الحجيج وكانت أهم الإجراءات الصحية التي أعلنها وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أنه سوف تُقام مستشفى ميداني بالإضافة إلى إقامة مركز صحي في عرفة وتوفير طواقم طبية تم تجهيزها بجميع الإمكانيات لتقوم بعمل إسعافات لأي حالة من الحالات للحجيج.
كما شملت الإجراءات الصحية القيام بفحص كل المشاركين في أداء فريضة الحج لعام 2020 وتطبيق وتنفيذ كل التدابير الوقائية كالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وتطبيق الحجر الصحي بعد الانتهاء من مناسك الحج، ووضعت وزارة الصحة السعودية خطة صحية دقيقة لمتابعة الأوضاع الصحية للحجاج أثناء أدائهم المناسك تشتمل على توفير سيارات إسعاف تم تجهيزها لحالات الطوارئ وتوفير أطقم طبية على مدار فترة الشعائر.
- اقتصار الحج عام 2020 على المقيمين بداخل السعودية:
وبسبب تفشي وباء كوفيد19 على مستوى العالم وللحد من انتقال العدوى به وفي نفس الوقت في إطار الحرص على إقامة الشعيرة بصورة آمنة تحقق مقصد هام من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ النفس البشرية المقدم على حفظ الدين نبه وزير الصحة السعودي أنه سيقتصر هذا الحج عام 2020 ميلاديًا وعام 1441 هجرياَ على المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية من مختلف الجنسيات الموجودة داخل السعودية مع تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية مثل الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وغيرها من الشروط الوقائية لضمان السلامة من وباء كوفيد 19.
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