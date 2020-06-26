يوفنتوس يسحق ليتشي ويواصل تصدره لترتيب الدوري الإيطالي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
حقق يوفنتوس فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه ليتشي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القددم.



وتقدم يوفنتوس بهدف سجله باولو ديبالا في الدقيقة 53، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، ثم أضاف غونزالو هيغواين الهدف الثالث في الدقيقة 83، قبل أن يختتم ماتياس دي ليخت أهداف يوفنتوس في الدقيقة 85.



وشهدت المباراة طرد فابيو لوتشيوني لاعب ليتشي في الدقيقة 31.



ورفع رونالدو رصيد أهدافه إلى 23 هدفاً في الدوري، بفارق أربعة أهداف خلف شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو، متصدر ترتيب الهدافين.



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط أمام لاتسيو، الذي يواجه فيورنتينا غداً السبت، فيما توقف رصيد ليتشي عند 25 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف جنوى الذي يواجه بريشيا غداً السبت.

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