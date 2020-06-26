مفاجأة.. فايلر يتخذ قرارًا صادمًا بشأن بادجي

وستبدأ لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء في دراسة أكثر من اسم مميز في مركز رأس الحربة وعرضهم على فايلر الفترة المقبلة ليختار أفضلهم لضمه في الصيف.

وستبدأ لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء في دراسة أكثر من اسم مميز في مركز رأس الحربة وعرضهم على فايلر الفترة المقبلة ليختار أفضلهم لضمه في الصيف.

وطالب فايلر إدارة الأهلي أن تقوم بالبحث عن مهاجم مميز للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق عقب بيع بادجي.

وطالب فايلر إدارة الأهلي أن تقوم بالبحث عن مهاجم مميز للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق عقب بيع بادجي.

وأكد فايلر إلى مسئولو الأهلي أنه لا يمانع في بيع بادجي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لأنه غير مقتنع بأداء اللاعب بشكل كبير.

وأكد فايلر إلى مسئولو الأهلي أنه لا يمانع في بيع بادجي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لأنه غير مقتنع بأداء اللاعب بشكل كبير.

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرارًا صادمًا بالتخلي عن خدمات السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري.

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرارًا صادمًا بالتخلي عن خدمات السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري.

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أطلق إبراهيم سعيد، منتخب مصر والأهلي والزمالك والإسماعيلي الأسبق، تصريحاً مثيراً، يثبت من خلاله أفضليته على الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع نادي ليفربول الإنجليزي.





ويرى إبراهيم سعيد، أنه أفضل من فان دايك، بسبب قدرته على اللعب في أكثر من مركز، في الوقت الذي لا يتمكن فان دايك من اللعب سوى في مركز قلب الدفاع فقط.





وقال سعيد في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة TEN الفضائية: "بكل تأكيد أنا أفضل من فان دايك، فهو يلعب في مركز قلب الدفاع فقط".





وتابع: "المقارنات تثبت ذلك، فهناك فارق كبير بيني وبينه، وارتكب عدة أخطاء كبيرة خلال المباريات، لذلك فأنا أفضل منه".





وأتم: "تواجد فان دايك في الدوري الإنجليزي أدى لظهوره بشكل جيد، وهو ما جعله يتألق بشكل ملحوظ".



